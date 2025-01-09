سلامي: العدو هزم على الأرض رغم تفوقه المطلق في الجو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قال خلال المرحلة الرئيسية لمناورة الرسول الأعظم 10، أن دور القوات البرية حتى مع تطور التقنيات الجوية والفضائية حاسم وكامل لتحقيق الأهداف النهائية لأي حرب.

ولفت إلى أن هناك فهم حقيقي للتهديدات والمخاطر داخل القوات البرية للحرس الثوري الإيراني متابعا هذا الفهم الصحيح للمخاطر والتهديدات والذي هي نتيجة للتطورات التي حدثت في المنطقة وحتى خارجها أظهر كيف أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني تتكيف مع الظروف الجديدة ويتم تطويرها وفقا للاحتياجات الجديدة.

وحول مايجري في غزة علق قائلا: إن العدو يمتلك تفوقا جويا مطلقا في غزة ويستهدف الشعب الأعزل ليلاً ونهاراً لكنه مهزوم على الأرض وذلك لأن رجال غزة، على الرغم من كل القيود المفروضة على الأسلحة على الأرض قلوبهم آمنة وأقدامهم ثابتة والأرض آمنة عليهم.

وأضاف إذا قام العدو بقصف لبنان من الجو، فإن حزب الله يملك القوة والإستراتيجية والأسلحة في معركة برية لافتا إلى أنه تم تحديد مصير النظام السوري على الأرض حيث كانت المعارك على الأرض فقط وكان المجال الجوي محدودا. ن القوات البرية، حتى مع تطور التكنولوجيات في الساحات الجوية والفضائية،تلعب دورا حاسما في تحقيق الأهداف النهائية لأي حرب.

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