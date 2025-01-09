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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م

غريب آبادي يزور سلطنة عُمان

غريب آبادي يزور سلطنة عُمان

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال زيارته إلى سلطنة عمان نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية الشيخ خليفة علي الحرثي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، التقى خلال زيارته إلى سلطنة عمان، نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية الشيخ خليفة علي الحرثي.

وناقشا الجانبان خلال اللقاء أبعاد التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تم التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية العمانية، تم خلال هذا اللقاء مناقشة أبعاد التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1952777
شیرین سماره

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