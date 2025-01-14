مورا: اللقاء مع معاونين "عراقجي" في جنيف كان بناء

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب "إنريكي مورا" يوم الثلاثاء في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في جنيف، التقيت مع معاونين وزير الخارجية الإيراني، السيدين تخت روانجي وغريب آبادي."

ووصف مورا هذا اللقاء بأنه "بناء"، وأضاف: "تمت المناقشة خلال هذا اللقاء حول سبل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية."

كما كرر مورا الادعاءات بشأن التدخل العسكري الإيراني في حرب أوكرانيا، والتي تم رفضها مرارًا من قبل المسؤولين الإيرانيين، قائلاً: "في هذا الاجتماع، طرحت دعم إيران العسكري غير المقبول لروسيا."

وأضاف: "كما تم تناول القضايا الثنائية والإقليمية في أجندة هذا اللقاء."

وفي الوقت ذاته، كتب "كاظم غريب آبادي" معاون وزير الخارجية للشؤون القانونية في منشور له على منصة "إكس": "أنا والدكتور تخت روانجي عقدنا محادثات مفتوحة وبناءة مع إنريكي مورا وفريقه في جنيف."

وأضاف: "ناقشنا بشكل أساسي موضوعات تتعلق برفع العقوبات والقضية النووية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك."

وأشار غريب آبادي إلى أن "الموضوعات الأخرى شملت أيضًا الدعم غير المقبول من أوروبا لجرائم النظام الإسرائيلي في غزة."

وكان الوفد الإيراني الذي سافر إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات بين أوروبا وإيران قد التقى يوم الاثنين (أمس) مع ممثلين من ثلاث دول هي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. في هذا اللقاء، اتفق الطرفان على الاستمرار في المسار الدبلوماسي لتقليل التوترات وإزالة العقبات أمام التوصل إلى اتفاق رغم الاختلافات القائمة.

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