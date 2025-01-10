في حديث لمهر...ممثل حركة النجباء في ايران ينفي الشائعات عن حل الحشد الشعبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت بعض وسائل الإعلام، قبل ساعات، خبراً عن حل قوات الحشد الشعبي في العراق. ونفى ممثل الأمين العام لحركة النجباء العراقية في إيران السيد عباس الموسوي هذه الأنباء في حديث لوكالة مهر.

ونفى ممثل النجباء هذا الخبر الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام البعثية، وأكد: "أن قوات الحشد الشعبي لم ولن تحل أبداً".

وأضاف: "خبر الإعلان الرسمي عن حل الحشد الشعبي نشرته وسيلة إعلامية بعثية، وادعاء هذه الوسيلة الإعلامية عارٍ عن الصحة".

واوضح الموسوي: "هذه المنافذ الإعلامية ليست جديرة بالثقة وهي تخدم المشاريع الأمريكية"، مضيفا: "وسائل اعلامية مثل الشرقية، والعربية، والجزيرة، والرشيد هي من ضمن القنوات الإعلامية الغير موثوقة."

وأضاف: "إن رئيس الوزراء السيد السوداني قال إن قوات الحشد الشعبي تعد ركنا مهما من القوة في العراق، ويجب علينا أن نعمل بجهد أكبر للحفاظ عليها وتعزيزها".

يذكر انه وفي الأيام الأخيرة، سعى التيار الأميركي في المنطقة إلى إثارة أخبار مثل حل قوات الحشد الشعبي في العراق، لكن الممثلين والمسؤولين العراقيين نفوا مراراً وتكراراً هذه المسألة واعتبروا قوات الحشد الشعبي الضامن للحفاظ على الاستقرار في المنطقة و أمن البلاد.