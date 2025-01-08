قائد الثورة: يجب الوقوف بحزم في وجه الاحتلال الأميركي الذي يسعى لتوسيع وجوده في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عصر اليوم، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، معرباً عن تقديره لجهود السيد السوداني الطيبة في سبيل تحقيق الرخاء والأمن، وقال: كلما كان العراق أكثر ازدهاراً وأمنا كان ذلك أفضل للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إشارة إلى العلاقة الطيبة بين الحكومة والشعب العراقي، اعتبر أن الوحدة والتماسك بين مختلف الأديان والقوميات في العراق أمر ضروري ومهم للغاية، وأضاف مخاطبا السيد السوداني: كما ذكرتم فإن قوات الحشد الشعبي هي أيضاً إحدى أهم مكونات القوة في العراق، ويجب بذل الجهود للحفاظ عليها وتعزيزها أكثر من ذي قبل.

ووصف قائد الثورة الإسلامية تواجد القوات الأميركية المحتلة في العراق بأنه غير قانوني ويتعارض مع مصالح الشعب والحكومة العراقية، وأكد: "إن الشواهد والأدلة تشير إلى أن الأميركيين يحاولون تعزيز وتوسيع تواجدهم في العراق، "ويجب الوقوف بحزم في وجه الاحتلال ".

وأكد قائد الثورة الإسلامية في إشارة إلى تطورات المنطقة وخاصة الوضع في سوريا: أن دور الحكومات الأجنبية في هذه القضايا واضح تماما.

وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضا الرئيس بزشكيان، أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن ارتياحه لمحادثاته في طهران وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في طهران إلى توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين. .

واعتبر رئيس الوزراء العراقي "الشعب" و"قوات الحشد الشعبي" و"الوحدة والتماسك الوطني" و"المرجعية" مكونات القوة في العراق، وفي إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، أكد: موقفنا المبدئي هو دعم الشعب في غزة ولبنان والمقاومة في المنطقة.

كما أشار السيد السوداني إلى التطورات في سوريا ودور الأجانب في هذه التطورات، مشيرا إلى أن "موقف العراق كان دائما هو دعم إرادة الشعب السوري والحفاظ على استقلال هذا البلد ووحدة أراضيه وتشكيل حكومة وحدة وطنية".