  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٤١ م

السيد الحكيم يشدد على ضرورة حفظ الحشد الشعبي ودعمه

السيد الحكيم يشدد على ضرورة حفظ الحشد الشعبي ودعمه

حث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، تطورات المشهد السياسي وإدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية وحفظ الحشد الشعبي ودوره في منظومة الدفاع الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني العراقي، أن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أكد خلال اللقاء أن "العراق يعيش حالة استقرار سياسي وأمني واجتماعي" محملاً "الجميع مسؤولية حفظ هذا الاستقرار وإدامته وتعزيزه".

وشدد السيد الحكيم "على حفظ الحشد الشعبي ودعمه باعتباره ركناً أساسياً في منظومة الدفاع الوطنية".

وأكد أيضا على "ضرورة الجهوزية الأمنية والعسكرية والتعامل مع تطورات الأحداث في المنطقة بمبدأ لا تهوين ولا تهويل" مجدداً "الدعوة لتعزيز الوحدة والتلاحم الوطني لمواجهة التحديات".

/انتهى/

رمز الخبر 1953436
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات