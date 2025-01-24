السيد الحكيم يشدد على ضرورة حفظ الحشد الشعبي ودعمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني العراقي، أن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أكد خلال اللقاء أن "العراق يعيش حالة استقرار سياسي وأمني واجتماعي" محملاً "الجميع مسؤولية حفظ هذا الاستقرار وإدامته وتعزيزه".

وشدد السيد الحكيم "على حفظ الحشد الشعبي ودعمه باعتباره ركناً أساسياً في منظومة الدفاع الوطنية".

وأكد أيضا على "ضرورة الجهوزية الأمنية والعسكرية والتعامل مع تطورات الأحداث في المنطقة بمبدأ لا تهوين ولا تهويل" مجدداً "الدعوة لتعزيز الوحدة والتلاحم الوطني لمواجهة التحديات".

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