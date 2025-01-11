الدول الغربية تحذر نظام الجولاني في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن صحيفة "رأي اليوم"، أفاد مصدران مطلعان بأن مبعوثي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذروا الإرهابيين الحاكمين في سوريا من تعيين عناصر أجنبية في المناصب العسكرية.

وأكدوا أن هذه الخطوة من قِبل النظام الإرهابي التابع للجولاني قد تكون مثيرة للقلق، حيث يحاول هذا النظام تحسين صورته والتواصل مع الدول الأجنبية.

كما صرح مسؤول أمريكي أن هذا التحذير تم طرحه خلال لقاء جمع المبعوث الأمريكي بأبي محمد الجولاني، زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، في دمشق.

مؤخرًا، قام النظام الإرهابي التابع للجولاني بترقية 50 من القوات العسكرية، من بينهم عناصر أجنبية من الأويغور والأتراك والأردنيين.

تتألف هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها من مئات الإرهابيين الأجانب.

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