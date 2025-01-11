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١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣٥ م

إحباط محاولة لتنظيم "داعش" الارهابي للقيام بتفجير داخل في مرقد السيدة زينب(ع)

إحباط محاولة لتنظيم "داعش" الارهابي للقيام بتفجير داخل في مرقد السيدة زينب(ع)

أعلنت مصادر إخبارية أن المخابرات العامة في سوريا، بالتعاون مع إدارة الأمن، نجحت في إحباط محاولة عناصر داعش تنفيذ تفجير في مرقد السيدة زينب (عليها السلام).

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مصدرا بجهاز الاستخبارات العامة في سوريا أعلن في تصريح لوكالة"سانا": "جهاز الاستخبارات بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق نجحا بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب(ع) في محيط العاصمة دمشق".

واوضح المصدر: "أسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

وتابع هذا المصدر في جهاز الاستخبارات العامة: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".

/انتهى/

رمز الخبر 1952850

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