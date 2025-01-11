إحباط محاولة لتنظيم "داعش" الارهابي للقيام بتفجير داخل في مرقد السيدة زينب(ع)

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مصدرا بجهاز الاستخبارات العامة في سوريا أعلن في تصريح لوكالة"سانا": "جهاز الاستخبارات بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق نجحا بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب(ع) في محيط العاصمة دمشق".

واوضح المصدر: "أسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

وتابع هذا المصدر في جهاز الاستخبارات العامة: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".

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