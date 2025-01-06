عارف: إيران رائدة في جميع مجالات الدبلوماسية العلمية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ "عارف" أكد خلال اجتماعه الیوم فی مقر العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الخارجية أن إيران تتميز في جميع مجالات الدبلوماسية العلمية، مشيرًا إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) تقع عمومًا ضمن الفضاء الحضاري الإيراني، وأن العلاقات الثقافية المشتركة تجعل التواصل معها يبدو وكأنه مع شعوب ليست أجنبية.

وأضاف عارف: "نحن اليوم أعضاء في منظمات شانغهاي، وأوراسيا، وبريكس، والاستقبال الذي تحظى به إيران من قبل هذه الدول في إطار الاتحادات الدولية بارز ومميز."

وأوضح أن إيران كان بإمكانها أن تحقق نجاحات أكبر في إفريقيا، لكنها لم تحقق ذلك لأسباب متعددة.

وأشار عارف إلى أن استراتيجية البلاد حاليًا تركز على توسيع العلاقات واستخدام الدبلوماسية الخارجية والتخصصية، مؤكدًا أن إيران لديها حضور قوي وتنافس في جميع المجالات.

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