عشرات القتلى والجرحى في حدثٍ أمنيٍّ "صعب" في معارك شمال قطاع غزَّة

أفادت وكالة مهر للأنباء، مقتل 7 جنود، وإجلاء أكثر من 33 جريحًا من قوات الاحتلال من معارك غزة، خلال اليوم، من بينهم ضابط كبير برتبة عميد حيث أصيب بجروح خطرة في تفجير فتحة النفق شمالي قطاع غزة.

وأعلن موقع "لبنون شيتح إيش" العبري، مقتل 7 جنود السبت في قطاع غزة : 4 من لواء ناحال ، و 2 من لواء كفير ، و 1 من لواء جفعاتي. وأشار الموقع العبري الى أن أربعة من الجنود قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة بعربة "همر" غير محمية.

وبعد الإعلان غير الرسمي عن مقتل 7 جنود "إسرائيليين" وإصابة نحو 33 آخرين بجروح متفاوتة اليوم، علقت وسائل الإعلام العبري بالقول: كيف تستطيع حماس إعداد الكمائن لقوات الجيش في ظلِّ استمرار العملية المكثفة في شمال قطاع غزة؟" ووصفت وسائل الإعلام العبري اليوم أنه أحد أكثر الأيام دموية في صفوف الجيش بقطاع غزة منذ أشهر.

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