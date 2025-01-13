بالفيديو.. أطباء إيرانيون ينجحون بإجراء جراحة فريدة لدماغ جنين داخل رحم أمه

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العملية هي معالجة حالة نادرة تحدث عند تشوه شرياني وريدي في دماغ الجنين، حيث تتصل الشرايين مباشرة بالوريد، مما يسبب مشاكل خطيرة للجنين وحديثي الولادة.

وقالت أخصائية النساء والتوليد الدكتورة صديقة برنا، إن العملية تهدف إلى معالجة الأوعية الدموية في دماغ الجنين لتقليل المضاعفات المحتملة.

هذه العملية أجريت لأول مرة بنجاح في الولايات المتحدة، تحت إشراف الطبيب الإيراني البارز رئيس قسم الأجنة في مستشفى ماساتشوستس الأميركي، شمشير ساز، الذي نقل هذه التجربة إلى مستشفى الإمام الخميني في إيران.

وقال الدكتور علي رضا شمشير ساز أستاذ في جامعة هارفارد إنه خلال العملية تستخدم الموجات فوق الصوتية لعلاج تشوه 'وريد غالينوس'، الذي قد يؤدي إلى نزيف أو سكتة دماغية أو فشل قلبي إذا لم يعالج.

الأم "فاطمة داداشي" عبرت عن توترها وخوفها، لكنها أبدت ثقتها في الأطباء، وقالت: 'أريد إجراء العملية في مستشفى الإمام الخميني وأشكر كل الأطباء والأساتذة الكرام هنا من أجل توفير كافة السبل من أجل إنقاذ طفلي'.

بعد ساعتين من الجهد المتواصل، تكللت العملية بالنجاح.

بدوره أخصائي الأشعة الدكتور حسين قناعتي، قال "إن الجنين كان يعاني من انتفاخ يشبه البالون يضغط على الأوعية الدموية في الدماغ. تم إدخال إبرة عبر جلد الأم إلى رأس الجنين، حيث وضعت نوابض خاصة لوقف تدفق الدم الزائد".

هذا الإنجاز الطبي يضاف إلى سجل إيران الصحي، حيث أحرزت تقدما كبيرا في مجال صحة الأمهات الحوامل والمجالات الطبية الأخرى.

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