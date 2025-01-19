  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٦ م

اوليانوف: المحادثات الايرانية الاوربية مؤشرا ايجابيا

اوليانوف: المحادثات الايرانية الاوربية مؤشرا ايجابيا

اعتبر السفير وممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" المحادثات التي جرت مؤخرا بين ايران ودول الترويكا الاوروبية والاتحاد الاروبي في جنيف بانها كانت ايجابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير وممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف"، بأن التوصل الى اتفاق نووي رهن بتوفر الارادة السياسية لدى الاطراف الغربية لتجنب التسييس والقيام بخطوات ملموسة في المسار الدبلوماسي.

واعتبر اوليانوف المحادثات التي جرت في جنيف خطوة مبدئية للعودة الى المسار الدبلوماسي واضاف "على حد علمنا جرت مؤخرا اتصالات غير رسمية بين ممثلين عن ايران ومدراء سياسيين في وزارات الخارجية الالمانية والفرنسية والبريطانية وكذلك ممثلين عن دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي ، وان هذه المحادثات هي مبدئية ولم تحول بعد الى مفاوضات حقيقية لكن ورغم ذلك يمكن اعتبار هذه المحادثات مؤشرا ايجابيا ".

هذا وكان دبلوماسيون ايرانيون واوروبيون قد اجتمعوا الاسبوع الماضي في جنيف لمواصلة التحادث للتوصل الى لغة مشتركة لازالة التوتر واحياء المفاوضات النووية.

وهذا هو ثالث اجتماع من هذا النوع منذ بدء عمل الحكومة الايرانية الحالية.

رمز الخبر 1953240

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات