اوليانوف: المحادثات الايرانية الاوربية مؤشرا ايجابيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير وممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف"، بأن التوصل الى اتفاق نووي رهن بتوفر الارادة السياسية لدى الاطراف الغربية لتجنب التسييس والقيام بخطوات ملموسة في المسار الدبلوماسي.

واعتبر اوليانوف المحادثات التي جرت في جنيف خطوة مبدئية للعودة الى المسار الدبلوماسي واضاف "على حد علمنا جرت مؤخرا اتصالات غير رسمية بين ممثلين عن ايران ومدراء سياسيين في وزارات الخارجية الالمانية والفرنسية والبريطانية وكذلك ممثلين عن دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي ، وان هذه المحادثات هي مبدئية ولم تحول بعد الى مفاوضات حقيقية لكن ورغم ذلك يمكن اعتبار هذه المحادثات مؤشرا ايجابيا ".

هذا وكان دبلوماسيون ايرانيون واوروبيون قد اجتمعوا الاسبوع الماضي في جنيف لمواصلة التحادث للتوصل الى لغة مشتركة لازالة التوتر واحياء المفاوضات النووية.

وهذا هو ثالث اجتماع من هذا النوع منذ بدء عمل الحكومة الايرانية الحالية.