الادميرال إيراني: مدمرة "زاغروس" ستكون العين الساهرة للبحرية في أعماق البحار والمحيطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، خلال مراسم تدشين مدمرة المعلومات والإشارات "زاغروس" التي أقيمت في منطقة نبوت الثالثة للبحرية، بالنظر إلى جميع التدابير التي يتم إبلاغها للبحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا نعمل ليلًا ونهارًا لضمان أن تكون نتائج أدائنا شرفًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفعة لها.

وصرح قائد البحرية قائلا: ستكون مدمرة الاستخبارات الإشارية "زاغروس" بمثابة العين الساهرة والمرئية للبحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعماق البحار والمحيطات.

وأكد الأميرال الإيراني أن مدمرة زاغروس تعد كنزًا ثمينًا للغاية للقوات المسلحة، وتابع: لقد تم استخدام أحدث الإنجازات في مجالات الكهرومغناطيسية والإلكترونيات والسيبرانية في بناء هذه الوحدة على المستويات الجوفية والسطحية والجوية.

وأكد قائد البحرية الإيرانية أن جميع معدات مدمرة زاغروس إيرانية وبنيت على أيدي شباب بلدنا الحبيب، وقال: لقد سعينا إلى تحقيق هذه الحاجة بفضل هيمنتنا الاستخباراتية وخبرتنا الاستخباراتية من أجل ضمان الأمن البحري المستدام في المحيط الهندي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وجميع الممرات المائية.

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