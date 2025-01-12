بغداد: جميع المعابر الحدودية مع سوريا لا تزال مغلقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح وزير الداخلية العراقي "عبد الأمير الشمري" قائلاً: "جميع المعابر الحدودية البرية بين العراق وسوريا ما زالت مغلقة. لن نسمح بأي شكل من أشكال التسلل من سوريا إلى العراق أو العكس. لا تزال بعض الجماعات الإرهابية نشطة داخل سوريا".

وأضاف الشمري في تصريحاته لقناة "العربية": "تمكنت القوات الأمنية من إنشاء تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، مما يعزز التدابير الأمنية على الحدود. ومع ذلك، تظل نقاط التفتيش الحدودية في القسم الجنوبي من الحدود غير مأهولة، ولا توجد أي قوات سورية في هذا القسم الجنوبي".

وأشار الوزير إلى أن "منطقة القائم ما زالت خالية. وقد تم إدخال بعض الحالات الإنسانية عبر معبر القائم إلى الأراضي العراقية. كما لدينا خطة لإنشاء جدار على طول الشريط الحدودي بين البلدين".

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