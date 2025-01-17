عدوان أميركي - بريطاني يستهدف مديرية حرف سفيان شمالي صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العدوان جاء بعد يومين من آخر عملية نفّذتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر دعماً لفلسطين، ويومين من إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

ومن جهتها، حذّرت حكومة صنعاء، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكيان الاحتلال وكافة أعداء اليمن ومن يتآمرون عليه من أي "مواقف انتقامية للاعتداء على شعبنا اليمني العزيز بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم التصدي لأي من ذلك بقوةٍ وحزم".

وأمس، أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، أنّه "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق في غزة. وعند أي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري".

/انتهى/