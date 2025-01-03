خطیب صلاة الجمعة في طهران: جبهة المقاومة ستنتصر على العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار آیة الله خاتمي من منبر الجمعة بطهران اليوم إلى الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني وقال: كما جاء في القرآن، فمن يقاتل فيستشهد في سبيل الله فهو الفائز على كل حال.

وتابع عن الحاج قاسم سليماني: الحاج قاسم كان صادقا. كما أعطى الله أجره في الدنيا، فنرى الناس من كل أنحاء البلاد يأتون لزيارته وكان أكثر من 50 موكبًا في الطريق لزيارته.

وفي إشارة إلى حقن الأعداء اليأس في المجتمع، قال: “في السنوات الأخيرة، كان الأعداء يبحثون على يأس الناس، والحمد لله أنهم فشلوا.

وتابع: الشيطان يطلق هذه التهديدات، وأصدقاء الشيطان خائفون أيضًا، بينما الأعداء ليسوا بالعدد لأن لديك مؤمنين بالله. قصة المسلمين في صدر الإسلام هي قصة اليوم، فقصة جبهة المقاومة هي قصة الغيورين وقصة الرجال الشجعان الذين سيسحقون الأعداء بعون الله. وأكد أنه لولا هؤلاء الشهداء لما ترك لنا الأعداء العتبات المقدسة.

وأضاف خطیب جمعة طهران: اليوم قصة جبهة المقاومة هي قصة الشجعان الغيورين الذين سيسحقون الأعداء بعون الله وسینتصرون علیهم.

وتابع: ليس من المبالغة أن نقول إن لدينا قائداً فريداً، يقظاً وشجاعاً.

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