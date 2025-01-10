 خطيب جمعة طهران: قوة المقاومة دفعت الاستكبار العالمي إلى موقف الضعف والتراجع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خطيب الجمعة المؤقت في طهران أكد على دور الثورة الإسلامية في يقظة العالم الإسلامي، قائلاً: "إن الحركة العظيمة للمقاومة في غزة، فلسطين، لبنان، واليمن هي ثمرة النداءات العالية للثورة الإسلامية التي دفعت الاستكبار العالمي إلى موقف الضعف والتراجع".

وفي خطبة صلاة الجمعة اليوم، أشار حجة الإسلام محمد حسن أبوترابي فرد، خطيب طهران المؤقت، إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه بأهالي مدينة قم، مؤكدا على أهمية يقظة العالم الإسلامي وعودة الأمة الإسلامية إلى هويتها الدينية.

وقال: "إن الحركة الثورية العظيمة التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم هي ثمرة نداءات المقاومة البطولية في غزة، فلسطين، لبنان، واليمن".

كما تطرق إلى النمو الاقتصادي المستدام في إيران الإسلامية، قائلاً: "على الرغم من العقوبات الشديدة، تحتل إيران المرتبة 22 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس القدرات الاقتصادية العالية للبلاد".

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