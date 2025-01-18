عراقجي: نأمل أن نتحرك ضمن إطار أفضل للتعاون بعد توقيع المعاهدة مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيد عباس عراقجي بشأن توقيع "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا" خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو يوم الجمعة: "هذه المعاهدة ذات طبيعة اقتصادية بشكل رئيسي، وتشمل جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة، والسياحة، والنقل، وغيرها".

وأوضح هذا الدبلوماسي البارز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن "المعاهدة تتناول أيضًا مجالات الثقافة، والعلوم، والقضاء، والقانون، والاتصالات، وغيرها"، مضيفًا أن "المعاهدة تغطي تقريبًا جميع جوانب العلاقات بين البلدين".

وأكد عراقجي أن "هذه المعاهدة توفر رؤية شاملة لعلاقات البلدين"، مشددًا على الأمل بأن تُحدث هذه الأسس الجديدة تعاونًا أسهل وأكثر تنظيمًا في المجالات الاقتصادية، السياسية، والثقافية بين البلدين.

وختم بالقول: "العلاقات جيدة، ونتمنى أن تصبح أفضل بإذن الله ضمن هذا الإطار".

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