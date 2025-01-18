إنشاء منطقة اقتصادية معدنية مشتركة بين إيران وأفغانستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار "أمير توكلي رودي" إلى أنه "نظرًا للقدرات الفريدة التي تتمتع بها مدينة "خواف" في مجال لوجستيات الخطوط الحديدية والنقل الدولي، تُبذل الجهود اللازمة لتسريع عملية إنشاء الممر اللوجستي وتأسيس المنطقة الاقتصادية المعدنية المشتركة بين إيران وأفغانستان عند النقطة الصفر الحدودية".

وأضاف: "في هذا السياق، تم الاتفاق على تسريع تخصيص الجمارك لمدينة خواف الحدودية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالنقل والتبادلات الدولية".

وتابع النائب: "لقد تعهدت شركة السكك الحديدية الإيرانية ببدء إنشاء مركز لوجستي للنقل في "خواف"، مما سيساهم في تحويل هذه المدينة الحدودية إلى واحدة من أهم قواعد النقل والعبور الحديدي في المنطقة".

وأكد المراقب في المجلس الأعلى للتعدين في البلاد أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان واستغلال القدرات المشتركة على الحدود، مما يمكن أن يسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في المنطقة".

/انتهى/