رئيس السلطة القضائية: الشهيدان رازيني ومقيسه كانا خادمين حقيقيين للشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس السلطة القضائية الى العمل الارهابي الذي حدث اليوم السبت في مبنى المحكمة العليا في طهران الذي ادى الى استشهاد القاضين البارزين حجة الاسلام مقيسه وحجة الاسلام رازيني، وقال: "الشهيدان رازيني ومقيسه كانا دائما في الطليعة من أجل تحقيق العدالة وتأمين حقوق المظلومين من الظالمين والمجرمين".

وأضاف حجة الاسلام محسني ايجئي: "هذان القاضيان لم يتوانا لحظة واحدة في محاكمة ومعاقبة الإرهابيين وقاتلي الناس والمهددين لأمن المواطنين".

وشدد رئيس السلطة القضائية: "كان الشهيدان رازيني ومقيسه مؤمنين حقيقيين بالثورة وخادمين حقيقيين للشعب".

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