بزشكيان يعزي باستشهاد القاضيين الايرانيين بحادث ارهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اعرب في رسالة عن تعازيه باستشهاد القاضيين البارزين في المحكمة العليا الحاج إسلام علي رازيني ومحمد مقيسه.

وقال في رسالة تعازيه باستشهاد القاضيين إسلام علي رازيني ومحمد مقيسه في أعقاب العمل الإرهابي الجبان واللاإنساني صباح اليوم في مبنى المحكمة العليا في طهران : "لا شك أن الطريق الواضح والمسار الذي سلكه هؤلاء القضاة المجتهدون وذوو الخبرة في المحكمة العليا سيكونان الطريق الذي ستواصل الدولة التي كرست حياتها كلها لمكافحة الجرائم المختلفة ضد الأمن القومي والدفاع عن حقوق الأمة نموها بقوة، ولن يكون هناك أي خلل في عملية إقامة العدل في البلاد.