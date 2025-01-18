القضاء الايراني يبدأ التحقيقات لمعرفة الأفراد المرتبطين بالعمل الارهابي في المحكمة العليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران الى العملية الارهابية التي نفذت في المحكمة العليا بطهران والتي استشهد اثرها القاضيين البارزين حجة الاسلام مقيسه وحجة الاسلام رازيني وقال: "دخل شخص مسلح بمسدس إلى غرفة اثنين من كبار القضاة هذا الصباح".

وأضاف اصغر جهانغير: "لقد كان الشهيدين رازيني ومقيسه موضع حقد دائماً من قبل أعدائهما بسبب سيرتهما المشرقة"، مبينا: "خلال العام الماضي، اتخذت السلطة القضائية إجراءات واسعة النطاق لتحديد الجواسيس والمجموعات المنافقة، وهذا أدى إلى غضب واستياء الأعداء".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من نشر نتائج جهود المتابعة لإلقاء القبض على المتورطين سريعًا"، مضيفا: "أصيب اثر هذه العملية أيضًا أحد حراس رئيس فرع القضاء".

وصرح المتحدث باسم جهاز القضاء: "انتحر المهاجم المسلح فورًا أثناء فراره، ولا يمكننا مناقشة دوافعه في الوقت الحالي".

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