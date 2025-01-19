السفير الإيراني في بغداد يجري مشاورات مع الرئيس العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس جمهورية العراق، اليوم الأحد 19 كانون الثاني 2025، في قصر بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق.

واستعرض اللقاء، تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلّم الدوليين.

وأكد الرئيس العراقي خلال هذا اللقاء على أهمية العلاقات بين البلدين، والتعاون الثنائي وبما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أهمية استمرار الجهود الدولية لتغليب لغة الحوار والتهدئة وتجنيب المنطقة أية تداعيات سلبية تؤثر على أمنها واستقرارها.

بدوره، أكد السفير الإيراني دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجهود العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، وأهمية العلاقات الثنائية وأهميتها في خدمة المصالح المشتركة.

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