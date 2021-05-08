إيران واذربيجان تبحثان تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفد مؤسسة الأمن الغذائي الحكومية لجمهورية أذربيجان ومؤسسة وقاية النبات في الجمهورية الإسلامية الايرانية بحثا عبر الانترنيت التعاون بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي.

وصرحت مؤسسة الامن الغذائي بجمهورية أذربيجان ، بانه جرى خلال هذا الاجتماع الافتراضي بحث فرص التعاون بين البلدين لمواجهة هجوم الجراد المحتمل على المناطق الحدودية ، وتطهير المنتجات الخشبية الروسية المستوردة عن طريق أراضي أذربيجان الى إيران.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول منتجي المبيدات الحشرية والبيولوجية والكيماويات الزراعية. وتباحث الجانبان حول تبادل المعلومات حول الأمن الغذائي والطب البيطري ووقاية النباتات والحجر الصحي في برنامج تعاون سنوي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان.

الى ذلك بحث الجانبان التعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان في مجال إصدار شهادات الكترونية حول صحة النبات وتبادل المعلومات في المستقبل .

/انتهى/