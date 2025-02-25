  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣٦ م

ايران تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة تراسيكا

ايران تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة تراسيكا

أعلن رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والتنمية الحضرية "أمين ترفع" أن ايران ستتولى الرئاسة الدورية للجنة الحكومية الدولية لمنظمة تراسيكا، بدءا من الاجتماع الـ 17 للجنة التي سيعقد غدا الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والتنمية الحضرية "أمين ترفع" أن، إيران ستتولى الرئاسة الدورية للجنة الحكومية الدولية لمنظمة تراسيكا، على مدى عام واحد؛ وذلك بدءا من الاجتماع الـ 17 للجنة التي سيعقد غدا الأربعاء.

وأوضح "ترفع" في تصريح له على هامش اجتماع الأمناء الوطنيين لـ "تراسيكا" الذي عقد اليوم الثلاثاء في طهران، أنه "خلال فترة رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجنة، ستسعى الى تنفيذ مبادرات تساهم في تطوير النقل العابر وتعزيز مستويات التعاون في مجال النقل البري وايجاد فرص جديدة لتسهيل حركة المرور والنقل الرخيص في المنطقة من خلال شبكة نقل اقليمية ومتعددة الأطراف".

وأضاف : تعزيز مكانة إيران في المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات في مجال النقل العابر والنقل البري، هي من بين الأمور الأخرى التي سيتم متابعتها خلال فترة رئاسة إيران للجنة الحكومية الدولية لتراسيكا.

رمز الخبر 1954889

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات