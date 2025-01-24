الرئيس العراقي: إيران دولة مهمة وعلاقتنا معها جيدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قال إن الحديث عن التأثير الإيراني في بلاده يحمل «مبالغة كبيرة»، مؤكّداً أن «جميع الفصائل المسلحة تقع تحت سيطرة الحكومة».

بينما رحّب رشيد بالتصريحات «الإيجابية» الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة، لم يُخفِ هواجس بلاده الأمنية من نشاط التنظيمات الإرهابية الموجودة على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وبالنسبة للقوات الأميركية، قال الرئيس العراقي إنها "موجودة بموجب اتفاقيات ثنائية، وبناءً على طلب الحكومة العراقية وبالتنسيق والتشاور مع القوى السياسية التي تشكل منها البرلمان".

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