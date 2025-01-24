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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٢ م

الرئيس العراقي: إيران دولة مهمة وعلاقتنا معها جيدة

الرئيس العراقي: إيران دولة مهمة وعلاقتنا معها جيدة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن علاقات العراق قوية مع إيران متابعا بصراحة لم نر أي تدخلات عسكرية في أراضينا، وإلى الآن الموقف الإيراني موقف كدولة جارة، ونحن في العراق استقلاليتنا أهم من كل شيء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قال إن الحديث عن التأثير الإيراني في بلاده يحمل «مبالغة كبيرة»، مؤكّداً أن «جميع الفصائل المسلحة تقع تحت سيطرة الحكومة».

بينما رحّب رشيد بالتصريحات «الإيجابية» الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة، لم يُخفِ هواجس بلاده الأمنية من نشاط التنظيمات الإرهابية الموجودة على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وبالنسبة للقوات الأميركية، قال الرئيس العراقي إنها "موجودة بموجب اتفاقيات ثنائية، وبناءً على طلب الحكومة العراقية وبالتنسيق والتشاور مع القوى السياسية التي تشكل منها البرلمان".

/انتهى/

رمز الخبر 1953434
شیرین سماره

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