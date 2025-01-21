لافروف: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وروسيا متنامية

وافادت وكالة مهر للانباء، ان لافروف قال، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في موسكو، الثلاثاء: "إن أميركا مهتمة دائما بأن تكون أقوى من منافسيها. وقد أظهر ترامب أساليب تحقيق أهدافه بقراراته الأولى".

وأشار إلى أن مصالح واشنطن على الساحة العالمية لم تتغير بغض النظر عمن يوجد في البيت الأبيض، ديمقراطيون أو جمهوريون.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء اتصال بين قادة موسكو وواشنطن، قال وزير الخارجية الروسي: "لقد أعلن رئيسا روسيا والولايات المتحدة بالفعل استعدادهما لذلك".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي والرئيس الأميركي قالا نعم عندما سئلا عما إذا كانا مستعدين للاتصال، وأنهما يعتزمان القيام بذلك.

وفي رده على سؤال آخر، أكد لافروف: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران متنامية.

وقال وزير الخارجية الروسي: "إن موسكو تعتبر صيغة العمل التشاوري بين الدول في إطار 3+3 واعدة".وتابع: "نعتبر هذا الشكل من المفاوضات، الذي تم تشكيله بمشاركة دول جنوب القوقاز الثلاث، وهي أرمينيا وجمهورية أذربيجان وجورجيا، وجيرانها الثلاثة، وهي روسيا وإيران وتركيا، سيكون واعدًا جدًا."وأكد لافروف أن روسيا مستعدة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو وتوقيع معاهدة سلام.

وقال لافروف حول العلاقات الروسية الارمينية: "نحن نحافظ على حوار منتظم على أعلى مستوى وكان الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرمني قد التقيا أكثر من مرة في خريف وشتاء العام الماضي وأجريا محادثة هاتفية مؤخراً ونحن نتفق مع أرارات ميرزويان على أن مثل هذه الاتصالات بين القادة من شأنها أن توجه نحو المزيد من تطوير التعاون بين البلدين، بما في ذلك بين وزارتي الخارجية.

ومن جانبنا أكدنا على التزامنا بمجموعة الاتفاقيات الكاملة مع يريفان، بما في ذلك في المجال العسكري".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بشكل جيد في المجال السياسي والتي يتم صياغتها على المستوى الثنائي وفي إطار جمعيات التكامل المشتركة، معرباً عن أمله في أن تظل العلاقات طويلة الأمد ذات المنفعة المتبادلة التي تشكلت بين البلدين مطلوبة وأن يستمر التعاون في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية في اتجاهات مفيدة للطرفين.