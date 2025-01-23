عراقجي: التزام إيران باتفاقية حظر اسلحة الدمار الشامل واضح للجميع

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وجاء تصريح عراقجي ردا على التصريح الاخير للامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش الذي قال "يجب على إيران أن تعلن بوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية".

وكتب عراقجي على شبكة إكس : "من الوقاحة أن تنصحون الإيرانيين بقولكم "عليهم ان يوضحوا مرة واحدة وإلى الأبد بأنهم لايريدون امتلاك الأسلحة النووية".

التزام إيران الطويل الأمد بنظام منع الانتشار النووي العالمي واضح للجميع.

- وقعت إيران على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1968 باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين.

- أصدر قائد الثورة الاسلامية فتوى دينية اعلن فيها تحريم كافة أسلحة الدمار الشامل.

- في عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي طبقت نظام التفتيش الأكثر شمولاً في تاريخ الوكالة، وذكرت صراحة:

تؤكد إيران أنها لن تسعى أبداً، تحت أي ظرف من الظروف، إلى امتلاك أو إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية. (الاتفاق النووي، البند ج من قسم "المقدمة والأحكام العامة)

وهذا التزام دائم وواضح ظلت إيران ملتزمة به حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018.

التحقق من الواقع: "السؤال الأكثر أهمية" في منطقتنا هو الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان. إن الترسانة النووية الحقيقية التي تمتلكها "إسرائيل" ورفضها الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي هي التي تشكل تهديداً للعالم. لا ينبغي التقليل من أهمية هذه الحقيقة أو التغاضي عنها.

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