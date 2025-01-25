أفادت وكالة مهر للأنباء، في تصريحاته خلال الاجتماع التاسع والخمسين لآليات حقوق الإنسان السياسية في الأمم المتحدة (يو.بي.آر) الذي خصص للدفاع عن التقرير الوطني الرابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشار "كاظم غريب‌آبادي" إلى أن هذه الآلية، باعتبارها "منتدى عالميًا"، تمكنت من توفير قدرة ملحوظة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال إنشاء حوار بناء وذو مغزى. واعتبر هذه الفرصة للتجمع والحوار قيّمة، موضحًا الإنجازات والتحديات في مجال حقوق الإنسان استنادًا إلى معلومات موثوقة وتجنب "السلوك التنافسي والسياسي".

وأشار إلى أن التقرير الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية يرسم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها إيران لتعزيز حقوق الإنسان للشعب في جميع جوانب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ الدورة الثالثة. كما أشار معاون حقوق الإنسان والشؤون الدولية في وزارة الخارجية إلى الاهتمام الخاص بدعم الفئات والمجموعات الضعيفة مثل ذوي الإعاقة والأطفال والنساء خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه تم اتخاذ تدابير مهمة لتطوير المناطق الريفية والبدوية، وتقليل آثار التغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية على حياة الناس، بالإضافة إلى دعم اللاجئين والمهاجرين.

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