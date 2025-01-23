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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٠ م

ايران: اتهامات امريكا لكوبا ذريعة لفرض عقوبات احادية الجانب ضد شعوب الدول المستقلة

ايران: اتهامات امريكا لكوبا ذريعة لفرض عقوبات احادية الجانب ضد شعوب الدول المستقلة

وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اتهامات أمريكا لكوبا وإعادة إضافة اسم البلاد إلى ما يسمى قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه عمل غير مبرر ومرفوض مؤكدا انه عمل يتعارض مع مبادئ وأعراف القانون الدولي وذريعة لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد شعوب الدول المستقلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة صحفية وصف اتهامات أمريكا لكوبا وإعادة إضافة اسم البلاد إلى ما يسمى قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه عمل غير مبرر ولا أساس له من الصحة ومرفوض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى التاريخ الطويل لمثل هذه القوائم التي لا أساس لها من الصحة والتعسفية كوسيلة لتعزيز السياسة الخارجية الأميركية من خلال تشويه سمعة الدول الأخرى، ووصف هذا الإجراء بأنه عمل يتعارض مع مبادئ وأعراف القانون الدولي وذريعة لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد شعوب الدول المستقلة.

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي يتخذها عضو دائم في مجلس الأمن لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي فحسب، بل وتقوض سيادة القانون على المستوى الدولي وتعزز الفوضى، ويجب على المجتمع الدولي أن يعارضها.

رمز الخبر 1953410

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