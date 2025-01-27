إيران تدين قتل المدنيين والهجمات على المستشفيات في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي قتل المدنيين والهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية، وخاصة المستشفيات والمرافق العامة في السودان.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعاطفه مع ضحايا الهجمات الأخيرة التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين، خاصة في مدينة الفاشر، مؤكداً على ضرورة مراعاة مبادئ ومعايير القانون الإنساني الدولي، وحظر الهجمات على الأهداف والأماكن المدنية، ودعا إلى إنهاء الصراعات وإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية في السودان.

وقال حاكم دارفور ميني مناوي، على منصة إكس، يوم السبت إن مُسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت قسم الطوارئ بالمستشفى الواقع في عاصمة ولاية شمال دارفور، مما تسبب في مقتل مرضى بينهم نساء وأطفال.

كما أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نحو 70 شخصا قتلوا في "الهجوم الفظيع" على المستشفى السعودي، وأصيب 19 آخرون من المرضى والمرافقين، موضحا أن المستشفى كان مكتظا بالمرضى الذين يتلقون الرعاية في وقت الهجوم.

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