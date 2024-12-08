إيران تصنع التاريخ بفوزها ببطولة آسيا والمحيط الهادئ لألعاب الصم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الرياضيون الإيرانيون في تسع فئات خلال هذه النسخة من الألعاب، وتنافسوا تحت شعار "صرخة من أجل السلام في صمت".

وحقق رياضيو ايران نجاحًا ملحوظًا، حيث فازوا بإجمالي 60 ميدالية، بما في ذلك 24 ميدالية ذهبية و16 فضية و20 برونزية.

هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق الرياضة الإيراني للصم بالبطولة في آسيا.

خلال الألعاب، تنافسوا عن كثب مع رياضيين من كوريا الجنوبية والصين، وتجاوزوا في النهاية كلا البلدين في إجمالي الميداليات.

في الدورتين السابقتين لألعاب الصم الآسيوية، احتلت إيران المركز الخامس.

في اليوم الأخير من دورة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم، ستقام مباراة بين فريقي كرة القدم الإيراني والياباني. وفي حال فوز الفريق الإيراني، سيرتفع رصيده من الميداليات الذهبية إلى 25.

ومن المقرر أن تقام هذه البطولة، التي تعتبر مقدمة لدورة الألعاب الأولمبية للصم في اليابان العام المقبل، من 1 إلى 8 ديسمبر في كوالالمبور، ماليزيا.

دورة الألعاب الآسيوية للصم هي حدث متعدد الرياضات للصم، تأسست عام 1984 وتقام كل أربع سنوات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد جاءت خلفًا لبطولة كرة القدم للصم في الشرق الأقصى، التي أقيمت في تايبيه عام 1983.

وفي الوقت نفسه، هنأ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قافلة الرياضة للصم الإيرانية على الفوز بالبطولة في ماليزيا.

كتبت فاطمة مهاجراني في رسالتها التهنئة مساء السبت: "نحن فخورون بكم لرفع علم إيران الحبيبة".

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