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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٤:٣٥ م

اليوم الجمعة؛

55 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

55 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، من الضفة بما فيها القدس المحتلة وداخل أراضي عام 48.

وصرحت المصادر المقدسية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واحتجزت شابين في منطقة باب العمود لساعات، بينما سمحت لعشرات المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية أمام باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى صباح اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1926014
https://ar.mehrnews.com/news/1926014/

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