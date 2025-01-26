عراقجي يلتقي رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقيجي مع ملا محمد حسن آخوند رئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة في القصر الحكومي بكابول اليوم الاحد وناقش معه أهم القضايا الثنائية والإقليمية.

وكان قد التقى وزير خارجية ايران صباح اليوم مع القائم بأعمال وزير خارجية افغانستان، اميرخان متقي، استمراراً لمشاوراته الدبلوماسية. وتركز هذه الزيارة على مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الاطار كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي على حسابه على منصة إكس أن زيارة الدكتور عراقجي إلى كابول تأتي في إطار سياسة الجوار وتتماشى مع المهمة الشخصية لوزارة الخارجية في متابعة المصالح الوطنية لبلادنا، وإنها طريقة للتفاعل والتفكير في المصالح والاهتمامات المشتركة.

وأضاف أن هذه الزيارة يمكن أن تشكل نقطة تحول في الاستفادة من المجالات المختلفة في العلاقات بين البلدين لضمان المصالح المتبادلة.

خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وهي أول زيارة لوزير الخارجية إلى كابول منذ توليه منصبه، سيتم مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين.

ويرافق وزير الخارجية ممثلون عن مختلف الوزارات ووفد اقتصادي وتجاري.

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