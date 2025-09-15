وزير الصناعة الايراني يعلن وضع خطة للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية مع افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "سيد محمد اتابك" اعتبر في تصريح لدى وصوله الى كابول اليوم الاثنين، ان ايران وافغانستان بلدان جاران، تجمع بينهما قواسم تاريخية وثقافية ممتدة الى الاف السنوات؛ مؤكدا بان الحكومة الايرانية لطالما حملت رؤية خاصة الى دول الجوار، وعمدت الى توسيع نطاق التعاون مع هذه الدول ولا سيما افغانستان.

واضاف : إن رؤيتنا تتمثل في تعزيز مستوى التبادل التجاري والعلاقات مع الدولة الجارة أفغانستان، ونعتزم خلال الأيام المقبلة، اجراء مباحثات مع المسؤولين الأفغان، لمتابعة الخطط السابقة المتعلقة بتطوير التعاون التجاري الثنائي، إلى جانب اعتماد برامج جديدة تهدف الى رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، أن "سياسة الجمهورية الإسلامية ترتكز على توسيع العلاقات التجارية مع أفغانستان، وقد بذلت جهود كبيرة في هذا المجال"؛ متمنيا بأن تسهم زيارته الحالية الى كابول في تحقيق هذه الأهداف.