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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٦ م

أمير دولة قطر يصل إلى دمشق

أمير دولة قطر يصل إلى دمشق

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس ليكون أول قائد عربي يصل إلى سوريا.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وكانت رئاسة الجمهورية السورية أكدت في وقت سابق أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيس جماعة تحرير الشام الارهابية سيلتقي اليوم الخميس أمير قطر.

ويوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشرع، في العاصمة السورية دمشق.

وقبل ذلك، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وأوائل الشهر الجاري، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

/انتهى/

رمز الخبر 1953695

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