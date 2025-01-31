لبنان...غارات إسرائيلية على مناطق عدة في البقاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان، ولا سيما في قرى الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، على الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت طائرات "الجيش" الإسرائيلي شنت، مساء الثلاثاء، في خلال ساعة، غارتين على منطقة النبطية، جنوبي لبنان؛ الأولى على النبطية الفوقا، والثانية على زوطر الشرقية.

وفي السياق، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، ورئيس بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، الأحد، إن المهلة الزمنية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"، ودخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، "لم يتم الالتزام بها بعد".

/انتهى/