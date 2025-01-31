شركة طيران إيران إير تور تصدر بياناً بشأن إلغاء رحلة طهران - باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت شركة إيران إير تور في بيان: "في أعقاب السلوك غير المعتاد لهيئة الطيران المدني الفرنسية والإلغاء المفاجئ لرحلة طهران - باريس، تعرب الشركة عن أسفها العميق وتعتذر للركاب ورجال الأعمال والطلاب والمرضى . وكانت شركة إيران للطيران قد اختارت هذه الرحلة المباشرة، وذلك من أجل توعية الرأي العام، ننقل للجميع انه أصدرت هيئة الطيران المدني الفرنسية ومطار شارل ديغول في باريس التصاريح اللازمة بعد التأكد من أن شركة إيران للطيران قد امتثلت لجميع الشروط القانونية والمتطلبات الفنية.

شركة إيران للطيران ايرتور هي شركة خاصة بالكامل مع مساهمين من القطاع الخاص بنسبة 100% وليس لها أي ارتباط بالحكومة أو الشركات المملوكة للدولة، وهي مستقلة تمامًا. ولذلك، كان من المتوقع ألا تكون المطالبات المحتملة والمتحيزة من جانب شركات منافسة أخرى هي المعيار لاتخاذ القرارات من جانب السلطات في منظمة الطيران المدني الفرنسية، لأن سلطة التحقق في مثل هذه الحالات هي منظمة الطيران المدني الإيرانية.

تم إلغاء تصريح رحلة طهران - باريس من قبل هيئة الطيران المدني الفرنسية دون إبداء سبب وجيه، وستستخدم الشركة كل قوتها لحل أي غموض محتمل وإعادة تشغيل هذه الرحلة.

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