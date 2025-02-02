السيد الحوثي: الأميركي يتحمل الوزر الأول في العدوان على بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبدالملك الحوثي في خطابه، "إن تماسك كتائب القسام وصمودها العظيم في معركة طوفان الأقصى حافظ على الإنجاز الذي تحقق بتوفيق الله".

و اضاف "أن المسار الجهادي للشهيد القائد "محمد الضيف" كان مسارا تصاعديا من حيث البناء لكتائب القسام كقوة مجاهدة فعالة تتصدر الساحة الفلسطينية في فاعليتها وحضورها"، مؤكدا على "الدور الكبير والإسهام العظيم للشهيد الضيف في البنية الجهادية الصلبة الفولاذية المتمثلة بكتائب الشهيد عزالدين القسام".

وصرح قائد المقاومة اليمنية "أن الشهيد الكبير قائد كتائب القسام محمد الضيف أبو خالد رحمه الله كان من القادة النموذجيين الكبار بما حمله من قيم إيمانية وقوة إرادة وعزم وروح جهادية عالية".

و أفاد الحوثي "نتقدم إلى أخوتنا المجاهدين في كتائب القسام وحركة حماس والشعب الفلسطيني بخالص التعازي باستشهاد القائد الكبير محمد الضيف ورفاقه الشهداء".

وأشاد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي شخصية الشهيد الرئيس "صالح الصماد" معتبرا اياه كأخ عزيز وكشهيد من القادة الشهداء بإسهامه الكبير وجهده وجهاده وتقديمه وعطاءه وفي دوره المتميز و كانت الأولوية للرئيس الصماد ولكل أبناء شعبنا الأحرار هي التصدي للعدوان على بلدنا و عندما تبوأ الصماد مسؤوليته كرئيس في مرحلة حساسة جدا في ذروة العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا لم يتعامل مع موقعه كمنصب بل كمسؤولية المعيار المهم لدى الإنسان الذي ينطلق انطلاقة إيمانية صادقة هو ما الذي يحقق به مرضاة الله تعالى".

واكمل قائد أنصارالله في اليمن قوله " كان بارزا في علاقات الشهيد الصماد الواسعة وتأثيره الواسع واهتمامه بالشأن العام وعلاقته الطيبة بالناس وبالمجتمع و كان يتحلى بالوعي القرآني والثقافة القرآنية في التزامه وتوجهه الإيماني وشعوره بالمسؤولية".