أوروبا مستعدة لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء، كان "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة، قد صرح سابقًا بأنه سيفرض رسومًا على سلع الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل لديها نظرة "مروعة" تجاه واشنطن.

وقال هابك في هذا الصدد: "بصفتنا أوروبا، نحن مستعدون لفرض رسوم انتقامية. يجب أن يعرف الأمريكيون أن هذا بديل سيء للغاية. سنوضح ذلك للأمريكيين: لديكم أيضًا ما تخسرونه."

وأشار هابك إلى أن الاقتصاد الألماني هو الأكثر ضعفًا في أوروبا في هذا السياق.

وكان ترامب قد وقع سابقًا أوامر بفرض رسوم تتراوح بين 10 إلى 25 بالمئة على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين.

تخشى أوروبا من أن يعود ترامب إلى سياساته الانعزالية والحمائية ويزيد مرة أخرى الرسوم والضرائب على منتجات الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، قالت "روبرتا متسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، لوكالة الأنباء البولندية PAP إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ولكن يجب أن يكون مستعدًا للإجراءات الانتقامية في حال زيادة الرسوم على السلع.

في فترة رئاسته الأولى، فرض ترامب رسومًا جديدة على الصلب والألمنيوم. وفي نهاية عام 2022، خلال فترة "جو بايدن"، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وبعد إقرار قانون في الولايات المتحدة لمكافحة التضخم، والذي اعتبرته أوروبا "منافسة غير عادلة"، بدأت حرب تجارية أخرى بين واشنطن وشركائها الأوروبيين. ردًا على هذا الإجراء، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على السلع الأمريكية.

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