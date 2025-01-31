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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٠٨ م

"معاريف": 4% من الإسرائيليين فقط يعتقدون أن حرب غزة حققت كلّ أهدافها

"معاريف": 4% من الإسرائيليين فقط يعتقدون أن حرب غزة حققت كلّ أهدافها

كشفت نتائح استطلاع رأي، أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ 4% من المستوطنين فقط يعتقدون أن أهداف الحرب تحققت بالكامل، بعد أيامٍ من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة حيّز التنفيذ (الـ19 من كانون الثاني/يناير 2025).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت النتائج أيضاً أنّ 67% من المستوطنين الإسرائيليين "يعتقدون أن أهداف الحرب تحققت بصورة جزئية"، وأنّ النسبة المئوية نفسها من المستطلعة آراؤهم (67%) يعتقدون أن "عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة تشير إلى أن الحرب انتهت".

وفي سياقٍ متصل، قال وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس، إنّ "الصور القادمة من غزة تؤكد أن ما جرى حتى الآن لم يكن نصراً كاملاً، بل هو فشل كامل".

ومن جهته، كتب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أنّ صور الجماهير الفلسطينية، وهي تعبر ممر "نتساريم" سيراً على الأقدام، في طريقها إلى ما تبقّى من منازلها في شمالي غزة، "تنسف أوهام النصر المطلق، والتي وزّعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومؤيّدوه".

وأضاف هرئيل أنّ هذه المشاهد "تعبّر، إلى حدّ كبير، عن نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس".

/انتهى/

رمز الخبر 1953744

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