  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٥١ م

احمديان: إيران وإذربيجان فريق واحد وشقيقتان

احمديان: إيران وإذربيجان فريق واحد وشقيقتان

أكد الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر احمديان، على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين ايران واذربيجان لافتا إلى أن إيران واذربيجان مجموعة واحدة واخوة في جسدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر احمديان قال خلال لقاءه مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني حكمت حاجي اف: نحن واذربيجان فريق واحد واخوة في جسدين لذلك من واجبنا الحفاظ على تنمية الصداقة بين البلدين ونسعى لإزالة العقبات التي تقف عائقا امام تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف أن اعداء البلدين لا يرغبون بعلاقات ودية بين إيران واذربيجان لذلك ينبغي على حكماء البلدين التدخل ومنع هذه الاجواء التخريبية والسيطرة عليها.

وأكد على ضرورة متابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقيام بالاجراءات الازمة في هذا الخصوص.

وبدوره مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني حكمت حاجي اف، قال تشهد العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، خاصة بعد لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مع إلهام علييف، وقد زار عدد د كبير من المسؤولين الأذربيجانيين إيران.

وأكد التزام بلاده بتطوير علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيفا لا يمكن لأي دولة أجنبية أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1953831
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات