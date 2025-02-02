احمديان: إيران وإذربيجان فريق واحد وشقيقتان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر احمديان قال خلال لقاءه مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني حكمت حاجي اف: نحن واذربيجان فريق واحد واخوة في جسدين لذلك من واجبنا الحفاظ على تنمية الصداقة بين البلدين ونسعى لإزالة العقبات التي تقف عائقا امام تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف أن اعداء البلدين لا يرغبون بعلاقات ودية بين إيران واذربيجان لذلك ينبغي على حكماء البلدين التدخل ومنع هذه الاجواء التخريبية والسيطرة عليها.

وأكد على ضرورة متابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقيام بالاجراءات الازمة في هذا الخصوص.

وبدوره مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني حكمت حاجي اف، قال تشهد العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، خاصة بعد لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مع إلهام علييف، وقد زار عدد د كبير من المسؤولين الأذربيجانيين إيران.

وأكد التزام بلاده بتطوير علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيفا لا يمكن لأي دولة أجنبية أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين.

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