بقائي: زيارة عراقجي الى قطر لم تكن لتبادل الرسائل..ندعم اى حكومة في سوريا تحظي بدعم شعبها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بحلول عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الاسلامية والأعياد الشعبانية ويوم الحرس الثوري وقال: "أهنئ الحرس الثوري والمضحين في البلاد بمناسبة هذه الأيام."

وتابع: "خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ بعض الأنشطة في المجال الدبلوماسي، حيث جرت زيارة وزير الخارجية إلى أفغانستان وقطر، واجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الأوراسي الذي حضره النائب الأول للرئيس الايراني".

زيارة وزير الخارجية إلى أفغانستان جاء في إطار العلاقات المستمرة بين البلدين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ينبغي لنا أن نرى زيارة وزير الخارجية إلى أفغانستان في إطار واستمرار العملية التي تم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية وتتماشى مع استمرار العلاقات بين إيران وأفغانستان كدولتين جارتين بينهما حدود مشتركة طويلة".

وأضاف بقائي: "لدينا علاقات مشتركة مع أفغانستان، ويجب مناقشة مختلف القضايا بين الجانبين، بما في ذلك اللاجئين والحقوق المائية من نهر هيرمند... إن تفاعلاتنا مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان قائمة منذ ثلاث سنوات، ونأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة مهمة في معالجة المخاوف والاستفادة من الإمكانات لتعزيز العلاقات. ولم تكن هذه الرحلة دبلوماسية وسياسية بحتة، بل رافقت وزير الخارجية مجموعة كبيرة من رجال الأعمال. لقد كان لي لقاء جيد مع وزير التجارة الأفغاني. تم عقد لقاء مفيد مع نشطاء الأعمال. لقد تم التعبير عن مخاوفنا بشأن وضع المياه بشكل واضح للغاية. وأكد المسؤولون الأفغان أيضًا أنه حتى بدون المعاهدة، فإنهم يعتبرون أنفسهم ملزمين قانونيًا وأخلاقيًا بالمساعدة في تأمين هذه الحقوق.

وفيما يتعلق بعقد اجتماع في الدوحة بشأن أفغانستان، قال بقائي: "موقف إيران تجاه أفغانستان واضح ومع كل الروابط والقواسم المشتركة القائمة، فإن الأمن قضية مستمرة، وكل ما يحدث في أفغانستان مهم بالنسبة لنا، لذلك لن نفوت أي فرصة للمساعدة في الحفاظ على استقرار الوضع الأمني ​​والاقتصادي للشعب الأفغاني.

زيارة عراقجي الى قطر جاءت في إطار اللقاءات الثنائية المتبادلة

وبشأن زيارة عراقجي إلى قطر، قال: "زيارة عراقجي الى قطر ايضا جاءت في إطار التبادل الدبلوماسي مع هذه الدولة، حيث لدينا علاقات دبلوماسية وكانت هذه الرحلة ثنائية وفرصة مناسبة للقاء ممثلي حماس وتهنئتهم بانتصار المقاومة"، مضيفا: "في هذه الزيارة لم يتم التطرق حول التفاوض مع ادارة ترامب".

وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه رحلة مستمرة بين الجانبين، ونحن نحاول التركيز على قضايانا ومشاكلنا وسوف نتابع عن كثب تأثيرات هذه التبادلات على التطورات في المنطقة وفلسطين.

وبشأن خطة ترامب لتهجير سكان غزة قسراً، قال: "هناك أرض الشعب الفلسطيني وتعتبر هذه الخطة جزءًا من إبادة الشعب الفلسطيني. ويقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقوقه".

قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) جارية الآن

ردا على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء حول المستوى الذي ستعقد فيه قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في طهران وما هو موضوعها الرئيسي؟ وقال: "هذا الاجتماع يعقد حاليا على مستوى نواب وزراء الخارجية ويعتبر هذا الاجتماع استمرارا لاجتماع مشهد، ومتابعة الموافقات السابقة والبرامج المستقبلية وخطط العمل لعام 2025. ومن المقرر أيضًا أن تُعقد اجتماعات على هامش هذه القمة".

وفيما يتعلق بزيارة مساعد الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية إلى إيران، قال: "هذه زيارة ثنائية، وبعد زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن هذه الزيارة هي استمرار للمحادثات التي كانت جارية بين إيران وجمهورية أذربيجان"، مبينا: "أجريت مناقشات جيدة بشأن تعزيز العلاقات وحل بعض المشاكل القائمة، خاصة في البيئة الإعلامية بين البلدين.

وأضاف بقائي: "نأمل أن تكون هذه الزيارة بداية للتفاهم المتبادل حول الاهتمامات المشتركة وتحسين العلاقات في كافة المجالات". وفيما يتعلق بإحلال السلام الشامل بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، صرح قائلا: "أمن القوقاز وأمن جميع الجيران، بما في ذلك أرمينيا وجمهورية أذربيجان، مهم بالنسبة لنا ويتم تبادل وجهات النظر مع هذين البلدين على المستويات الدبلوماسية. ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز، بما في ذلك المساعدة في تعزيز الحوار بين البلدين".

الكيان الصهيوني تروج الشائعات الخبيثة لمنع إعادة إعمار لبنان

وفيما يتعلق بالمزاعم التي تتحدث عن إرسال إيران حقيبة أموال إلى حزب الله، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه افتراءات خبيثة من قبل الكيان الصهيوني لمنع إعادة إعمار لبنان".

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا وانتخاب الجولاني رئيساً مؤقتاً لها ومستقبل العلاقات الإيرانية السورية، قال بقائي: "أي حكومة أو نظام يحظى بدعم الشعب السوري فهو مدعوم منا وأكدنا على ضرورة أن تساعد جميع الأطراف في الحفاظ على الأمن واستقرار الوضع في سوريا".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن نتابع التطورات عن كثب ونأمل أن تؤدي هذه الفترة الانتقالية إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل كل أطياف سوريا"، مضيفا: "نحن نغتنم كل فرصة للتعبير عن آرائنا عبر الاطراف والدول التي تربطنا بها علاقات جيدة والتي تعمل بنشاط في الشأن السوري".

وفيما يتعلق بالوضع الأخير للسفارة السورية في طهران، قال بقائي: "فيما يتعلق بإعادة فتح السفارات، يجب تحقيق المقدمات السياسية وضمان أمن السفارة واكتساب الثقة، وبعد ذلك سنتخذ القرار بشأن ذلك".

وفيما يتعلق بوساطة قطر والعراق لإقامة علاقات بين إيران وسوريا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "إقامة العلاقات تخضع لمجموعة من الاعتبارات وسوف نتخذ قرارا بشأن هذا الأمر من خلال مراقبة التطورات عن كثب. وليس من غير المعتاد أن تكون دولنا الصديقة نشطة وتتبادل الرسائل".

استدعاء السفير السويدي الى وزارة الخارجية

وبخصوص اعتقال إمام مركز الإمام علي في ستوكهولم بالسويد، قال: "ادعاءاتهم لا أساس لها من الصحة.. إن سلسلة الإجراءات والتحركات التي شهدناها من السويد في الأسابيع الأخيرة ليست بناءة على الإطلاق، ويبدو أن بعض القرارات هي نتيجة لتأثير طرف ثالث لا يريد الخير لإيران ولا للسويد. انطلاقا من واجبنا الأصيل في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين في الخارج، دخلنا في هذا الأمر واكتشفنا أنه لا توجد أي تهمة ضده وأنه لم يرتكب أي جريمة. كما نتساءل لماذا هو قيد الاعتقال"، مضيفا: "أعربنا عن الاحتجاجات عبر القنوات في ستوكهولم وطهران، وأمس الاحد حضر السفير السويدي إلى وزارة الخارجية وتم نقل مخاوف إيران إليه على الفور".

وفيما يتعلق باختفاء ثلاثة مواطنين هنود في إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد نقلت وزارة الخارجية الهندية هذا الأمر إلينا. ونحن على اتصال بالسفارة الهندية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية في نيودلهي، والقضية قيد البحث".

التفاوض ليس امرا احادى الجانب

وبخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع الغرب، قال: "جرى الحديث كثيرا عن المفاوضات، ولكن اذا كانت الظروف مواتية، كانت من الممكن ضمان تأمين مصالح إيران، يكمن اجراء التفاوض"، وأوضح: "إن التفاوض ليس أمراً يمكن التعامل معه بشكل أحادي الجانب. لقد طرح مسؤولونا مواقف محددة، وسوف نحدد المسار المستقبلي على أساسها".

وعن هدف زيارة رئيس مجلس النواب العراقي إلى طهران، قال: "رئيس مجلس النواب العراقي موجود في طهران، وهذه الزيارة تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وسيعقد لقاءات مع رئيس مجلس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وتأتي هذه الزيارة في إطار المحادثات الثنائية والتشاور حول آخر التطورات في المنطقة".

تزويد استراليا بالغواصة النووية من قبل امريكا وبريطانيا يعد انتهاكا للالتزامات المتعلقة بـ"منع الانتشار النووي"

وفيما يتعلق بالغواصة النووية التي قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة لأستراليا ومخاطرها، قال بقائي: "إن تقديم غواصة نووية لأستراليا، والذي يتم في إطار معاهدة متعددة الأطراف، أمر مقلق للغاية من حيث انتهاك الالتزامات المتعلقة بـ"منع الانتشار النووي" ورغم ذلك، تصر الدول العاملة في هذا المجال على القيام بذلك. ويشكل هذا النهج علامة أخرى على النهج المزدوج والانتقائي في التعامل مع قضية منع الانتشار النووي. إن أستراليا والدول الأخرى المعنية بهذه القضية لديها وجهات نظر غير عادلة تجاه إيران. ونحن نعتبر هذا انتهاكاً لالتزامات منع الانتشار، وقد عبرنا عن مواقفنا في جنيف وفي اجتماعات منع الانتشار الأخرى".

رغم وقف إطلاق النار في غزة.. الجرائم والقتل مستمرة في الضفة الغربية

وفيما يتعلق بتصعيد هجمات الكيان الصهيوني على الضفة الغربية رغم وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من الحقائق الثابتة أنه على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، فإن الجرائم والقتل مستمرة في الضفة الغربية، ويبدو أن الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة من المقرر أن تتكرر في الضفة الغربية وهذه قضية تتطلب تحركاً جدياً من المجتمع الدولي، ويجب على الدول الإسلامية والإقليمية أن تكون أكثر استباقية في منع تكرار أحداث غزة في الضفة الغربية. هدمت قوات الاحتلال أمس سلسلة من المباني في جنين. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح بأن تصبح الإبادة الجماعية والجرائم أمرا عاديا".

وفي معرض شرحه لإنجازات وزارة الخارجية بعد الثورة الإسلامية، قال: "إن سياسة إيران كانت نشطة في تأمين وحفظ المصالح الوطنية الإيرانية على أساس مبادئ الثورة والمبادئ الثلاثة الشرف والحكمة والمصلحة. إن سياسة الجوار هي سياسة كانت في ذهن الحكومات السابقة، وفي الحكومة الرابعة عشرة، مع تأكيدها على سياسة خارجية نشطة وديناميكية وفعالة، بُذلت في الأشهر القليلة الماضية جهود عديدة لحماية مصالح إيران الخارجية والأمن القومي ومنع الشرور التي تتربص بالمنطقة وخارجها لصالح الشعب الإيراني، وقد تم أخذ المصالح القومية والأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعين الاعتبار".

وتابع: "إن سياسة الجوار هي سياسة راسخة في أذهان الحكومات الإيرانية منذ زمن طويل، وفي الحكومة الحالية تم اتباع هذه السياسة بقدر أكبر من الجدية والإلحاح، على الرغم من كل التحديات في المنطقة، ولم تمنعنا التحديات الأمنية من التخلي عن ضرورة التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة".

لم نتلق اى اشارة من امريكا للتفاوض

وبشأن تلقيه الرسالة من الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "لقد تحدثت بما فيه الكفاية في هذا الشأن وأحيلكم إلى الردود السابقة".

وفيما يتعلق بإجراءات الولايات المتحدة وعدم تقديمها تقريرا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد إيران، قال بقائي: "لم نتلق اى اشارة...القضية هي أن الولايات المتحدة قررت عدم التعليق على التقارير الدورية التي تصدرها البلدان بشأن حقوق الإنسان. ويأتي ذلك في إطار مناقشاتهم الداخلية. وقال الأميركيون أيضاً إن الولايات المتحدة ليست صندوقاً خيرياً، وإن المساعدات الأميركية تهدف إلى تعزيز مصالح هذا البلد. وهذا ليس صدقة، بل هو شكل من أشكال الأجر الذي يدفعونه مقابل الخدمات التي يتلقونها. وهذه علامة على سياسة التدخل الأميركية".

التعليقات السياسية تضر بمصداقية وكالة الطاقة الذرية ويعرض منصب الأمين العام للخطر

وفيما يتعلق بتصريحات غروسي السياسية ضد إيران، قال بقائي: "الوكالة الدولية مؤسسة فنية ولها مهمة محددة في إطار اتفاقيات محددة... لقد طالبنا دائمًا مسؤولي الوكالة بالالتزام بواجباتهم وتجنب التعليقات ذات الصبغة السياسية. ومن شأن هذا النهج أن يضر بمصداقية الوكالة ويعرض منصب الأمين العام للخطر. يجب على الوكالة الدولية الالتزام بالإجراءات والقوانين التي تحكم مجال اختصاص الوكالة".

وفيما يتعلق بوجود قوات أجنبية في المنطقة، أوضح: "لا نعتبر وجود قوات أجنبية في المنطقة مفيداً للاستقرار الإقليمي".

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