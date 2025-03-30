وزير الصحة الايراني يؤكد على تحرك عاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه محمد رضا ظفر قندي رسالة إلى وزراء الصحة في الدول الإسلامية بما في ذلك ماليزيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان والعراق وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا ولبنان وجمهورية أذربيجان والسلطة الفلسطينية وأوزبكستان والكويت وعمان وقيرغيزستان والإمارات العربية المتحدة وباكستان ومصر وتونس وإندونيسيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وجاء في الرسالة: في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وبينما يستعد العالم الإسلامي للاحتفال بالإخلاص والسلام والروحانية، نشهد جولة جديدة من الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب المضطهد في غزة، بما في ذلك الهجوم على مستشفى ناصر في جنوب المنطقة واستشهاد المرضى والطاقم الطبي. إن هذا الإجراء، إلى جانب قتل الأطفال والقيود الصارمة على الوصول إلى الغذاء والدواء، يشكل انتهاكا واضحا لجميع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد وزير الصحة في بلادنا في هذه الرسالة: أن إدانة هذه السلوكيات اللاإنسانية والرد عليها بالشكل المناسب واجب إنساني وإسلامي على كل من يسعى لإنقاذ الأرواح البشرية.

واختتم ظفر قندي كلمته داعيا نظرائه إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة باستخدام كافة القدرات الدولية والإنسانية لوقف هذه المآسي ومنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة. وفي الختام تمنى بالصحة والعافية لشعوب الدول الإسلامية.

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