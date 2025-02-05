وزير الدفاع الايراني: سنكشف قريبا عن أنظمة دفاعية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه اكد العميد نصير زادة في تصريحات له على هامش فعاليات معرض وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، للصحفيين على أن وزارة الدفاع يجب أن تتعاون مع الدفاع الوطني، مما يعني أن المعرفة المخزنة في وزارة الدفاع وفي صناعاتها، وهي التكنولوجيا المعقدة ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، سيتم نقلها إلى القطاع الوطني واستخدامها في صناعات أخرى مثل النفط والسيارات والطيران والبحرية وغيرها.

وأشار الى حضور رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والنائب الأول للرئيس في هذا المعرض، قال العميد نصيرزاده بأن هذه الوزارة تتعاون وتتواصل مع أكثر من 7 آلاف شركة خاصة ومع أكثر من 1300 شركة معرفية، مؤكدا على ان وزارة الدفاع تستخدم كافة القدرات الوطنية لتطوير التقنيات، و تم انشاء حدائق تكنولوجية، ومؤسسات جامعية علمية، معربا عن امله في تطوير التعاون مع القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لإنتاج هذه الأنظمة المعروضة في المعرض.

واضاف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة: "انه يتم إنتاج كل تقنية معروضة في هذا المعرض وهي غير متوفرة مسبقا، كما يتم تصدير جزء كبير من هذه الأجزاء".

كما لفت الى أنه قد مر شهر تقريبا على قيام القوات المسلحة بإجراء سلسلة من المناورات التدريبية التي من المحتمل أن تستمر حتى اوائل اذار/ مارس، مضيفا انه سيتم الكشف عن أنظمة جديدة خلال هذه المناورات.

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