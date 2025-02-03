أمير سياري: لقدامى المحاربين في الدفاع المقدس سهم كبير في انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس أركان الجيش الإيراني الادميرال حبيب الله سياري، أن خلال مرحلة الدفاع المقدس تألق الأبطال في مواجهة العدو المعتدي وفي مختلف العمليات ونحن فخورون بهم.

وأضاف أن القادة والمحاربين القدامى دافعوا عن وحدة أراضي البلاد خلال فترة الدفاع المقدس وساهموا بشكل كبيرة في انتصار الثورة الإسلامية المجيدة.

وفي إشارة إلى ايعازات قائد الثورة الإسلامية حول القادة المخضرمين في فترة الدفاع المقدس قال سياري: طلب قائد الثورة يولى هؤلاء القادة اهتماما خاصا ولا ينبغي ان نغفل وننشغل عنهم.

وأشار إلى القادة المخضرمين الذين كانوا في فترة الدفاع المقدس على الرغم من تقدمهم في السن إلا أنهم بروح الشباب ومستعدون للدفاع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية في أي وقت ونحن ممتنون لهؤلاء الأعزاء.

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