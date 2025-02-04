وزير الداخلية السوري الاسبق يُسلم نفسه

وأفادت وكالة مهر للإنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مصادر اعلنت أن وزير الداخلية السوري الاسبق "محمد الشعار" سلم نفسه للحكومة السورية الجديدة.فيما لم تفي هذه المصادر بمعلومات اضافية اخرى حول هذا الموضوع.

وبدورها قناة العربية قالت أنه حصلت"العربية/الحدث" اليوم الثلاثاء، على صورة الشعار وهو في سيارة تتبع للقوات الأمنية.

وقال وزير الداخلية السوري الأسبق لـ"العربية/الحدث"، إنه سلّم نفسه للسلطات الجديدة طواعية.

وأضاف الشعّار أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية، بل عن الرسمية فقط.

كما أكد أنه لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.

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