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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٤١ م

وزير الداخلية السوري الاسبق يُسلم نفسه

وزير الداخلية السوري الاسبق يُسلم نفسه

قام وزير الداخلية الاسبق محمد الشعار بتسليم نفسه لمسؤولي الحكومة الجديدة حسب مصادر لقناتي الجزيرة والعربية.

وأفادت وكالة مهر للإنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مصادر اعلنت أن وزير الداخلية السوري الاسبق "محمد الشعار" سلم نفسه للحكومة السورية الجديدة.فيما لم تفي هذه المصادر بمعلومات اضافية اخرى حول هذا الموضوع.

وبدورها قناة العربية قالت أنه حصلت"العربية/الحدث" اليوم الثلاثاء، على صورة الشعار وهو في سيارة تتبع للقوات الأمنية.

وقال وزير الداخلية السوري الأسبق لـ"العربية/الحدث"، إنه سلّم نفسه للسلطات الجديدة طواعية.

وأضاف الشعّار أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية، بل عن الرسمية فقط.

كما أكد أنه لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.

/انتهى/

رمز الخبر 1953914
شیرین سماره

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