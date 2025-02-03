إيران تتعرض 200 مرة للزلزال خلال الأسبوع الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تعد إيران واحدة من الدول المعرضة للزلازل في العالم بسبب موقعها على حزام جبال الألب - الهيمالايا. والسبب الرئيسي للزلازل في البلاد هو الضغط الذي تمارسه الصفيحة العربية على الهضبة الإيرانية، ويعتبر جزء كبير من البلاد من أكثر المناطق خطورة زلزالياً في العالم.

وذكر تقرير نشره اليوم الاثنين معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن شبكات الزلازل التابعة للمركز الوطني لرصد الزلازل سجلت ما مجموعه 200 زلزال بين 25 و31 يناير الماضي.

وخلال هذا الاسبوع، وقع 160 زلزالاً بقوة أقل من 3 درجات على مقياس ريختر، و33 زلزالاً بقوة تتراوح بين 3 و4 درجات على مقياس الموجات الداخلية للأرض، و6 زلازل بقوة تتراوح بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر. وزلزال واحد بقوة 5 إلى 6 درجات على مقياس الموجات الداخلية للأرض.

منطقة "قصر شيرين"؛ المنطقة الأكثر عرضة للزلازل في البلاد الأسبوع الماضي

كانت منطقة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه، الأسبوع الماضي، المنطقة الأكثر عرضة للزلازل في البلاد، حيث تم تسجيل 24 زلزالاً. تم تسجيل أكبر زلزال في قصر شيرين في الساعة 4:32 من صباح يوم 28 يناير، بقوة 5.1 درجة على مقياس الموجات الداخلية للأرض.

وتشير مراجعة الزلازل التي حدثت في الأسبوع الثاني من شهر يناير إلى أن محافظة كرمانشاه سجلت أعلى عدد من الزلازل بواقع 33 زلزالاً، وبوشهر بـ25 زلزالاً، وكرمان بـ12 زلزالاً. ولم تسجل خلال هذه الفترة أي زلازل في محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وأردبيل والبرز وزنجان وجيلان وقزوين.

وذكر تقرير لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن زلزالا واحدا فقط وقع في العاصمة خلال الأسبوع. وبالإضافة إلى طهران، تم تسجيل زلزال أيضا في محافظتي قم وإيلام. وذكر التقرير أن 11 زلزالا سجلت أيضا في المناطق الوسطى من البلاد.

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