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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٩ ص

ظريف يلتقي أعضاء منتدى الشؤون الخارجية العراقي

ظريف يلتقي أعضاء منتدى الشؤون الخارجية العراقي

التقى نائب الرئيس الايراني في الشؤون الاستراتيجي، محمدجواد ظريف مع أعضاء منتدى الشؤون الخارجية العراقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب الرئيس الايراني في الشؤون الاستراتيجية، الذي يزور العراق حاليا، مع مجموعة من أعضاء منتدى الشؤون الخارجية في هذا البلد.

وفي هذا اللقاء الذي استمر نحو 90 دقيقة، طرح بعض أعضاء هذه المؤسسة الفكرية العراقية أسئلتهم الخاصة الصريحة والمتنوعة واستمعوا إلى آراء ووجهات نظر نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية بشأن القضايا المذكورة أعلاه.

دیدار و گفت‌وگوی ظریف با اعضای اندیشکده مجمع امور خارجی عراق

هذا والتقى ظريف امس الخميس مع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، كما التقى رئيس تيار الحكمة في هذا البلد، السيد عمار الحكيم. وهذه الزيارة التي بدأت مساء الأربعاء تستغرق ثلاثة ايام.

/انتهى/

رمز الخبر 1954014

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