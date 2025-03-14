بقائي: فرض عقوبات جديدة على إيران دليل على عداء أميركا لتطور ورفاهية الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أدان فجر الجمعة بشدة الإجراء الأمريكي بفرض الحظر على عدد من الأفراد، بمن فيهم وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من ناقلات النفط وشركات التجارة.

وأشار إلى ادعاءات المسؤولين الأميركيين المتكررة حول استعدادهم للتفاوض، معتبراً بأن الخطوة الأميركية بفرض العقوبات على إيران دليلا واضحا آخر على زيف هذه الادعاءات ودليلا آخر على عدائهم لتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني.

ووصف بقائي إدمان أميركا على سياسة العقوبات والضغط على الدول المستقلة بأنه انتهاك لسيادة القانون على المستوى الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأكد المتحدث باسم وزاره الخارجیة الإیرانیة أن الإجراءات الشريرة التي تقوم بها الولايات المتحدة لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى، تشكل انتهاكا واضحا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة.

وأضاف: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الحكومة الأميركية مسؤولية عواقب وآثار مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب وغير المشروعة.

وأشاد المتحدث باسم وزاره الخارجیة الإیرانیة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو وزارة النفط والشركات التابعة لها في إنتاج وتوزيع وتجارة المنتجات النفطية، وقال: إن مثل هذه الإجراءات غير اللائقة لایؤثر أبدا على العزم الوطني للإيرانيين للدفاع عن استقلال إيران وكرامتها والسعي نحو تنمية وازدهار بلادنا.

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